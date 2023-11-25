Фалеева стала победительницей спринта свободным стилем на Кубке России

Российская лыжница Анастасия Фалеева выиграла спринт свободным стилем на Кубке России, который проходит на Вершине Теи (Хакасия).

23-летняя представительница Санкт-Петербурга финишировала за 3 минуты и 57,29 секунд. Второй стала Елизавета Пантрина, представляющая Тюменскую область (+0,89), а третье место заняла Алена Баранова из Москвы (+1,45).

26 ноября на Кубке России состоится женская гонка на 10 километров классическим стилем.

Лыжные гонки.

Кубок России, первый этап.

Спринт, свободный стиль.

Женщины. Финал

1. Анастасия Фалеева (Санкт-Петербург) — 3.57,29.

2. Елизавета Пантрина (Тюменская область) — отставание 0,89 секунды.

3. Алена Баранова (Москва) +1,45.