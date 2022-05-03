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Сегодня, 10:31

Иверсен — о Большунове: «Он задал новый стандарт лыжных гонок, Александр — лучший»

Норвежец Эмиль Иверсен рассказал, что Норвегия зависит от России в лыжах
Виктория Кравченко
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Александр Большунов.
Фото Reuters

Норвежский лыжник Эмиль Иверсен заявил, что Норвегия зависит от России в лыжных гонках, так как присутствие российских спортсменов повышает конкурентоспособность и мотивацию.

«Не думаю, что Россия будет присутствовать на чемпионате мира этой зимой. Я в это не верю. Нам нужно не забывать об этом, иначе наша мотивация сильно упадет.

Мы зависим от россиян. Большунов задал новый стандарт лыжных гонок. Он лучший лыжник. В этом году он был совершенно непобедим на Олимпиаде», — цитирует Иверсена TV2.

Российских лыжников отстранили от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Александр Большунов
Эмиль Иверсен
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