Норвежец Эмиль Иверсен рассказал, что Норвегия зависит от России в лыжах

Норвежский лыжник Эмиль Иверсен заявил, что Норвегия зависит от России в лыжных гонках, так как присутствие российских спортсменов повышает конкурентоспособность и мотивацию.

«Не думаю, что Россия будет присутствовать на чемпионате мира этой зимой. Я в это не верю. Нам нужно не забывать об этом, иначе наша мотивация сильно упадет.

Мы зависим от россиян. Большунов задал новый стандарт лыжных гонок. Он лучший лыжник. В этом году он был совершенно непобедим на Олимпиаде», — цитирует Иверсена TV2.

Российских лыжников отстранили от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.