Вяльбе высказалась о советском наследии: «Отношусь очень положительно»

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе в интервью «СЭ» ответила на вопросы об отношении к СССР.

— А вы в целом положительно относитесь к Советскому Союзу? А то разные мнения бывают.

— Безусловно, разные, у всех свое. Но я отношусь очень положительно. Мне хотелось бы, чтобы многое вернулось из Советского Союза.

— Например?

— Что касается спорта — ни один спортивный комитет никогда бы не мог сказать спортсменам: «Вы не полетите, потому что у нас не хватает средств на авиабилеты». Или чтобы в детской спортивной школе родители сами покупали инвентарь. Мы были реально на полном государственном обеспечении.

— Сейчас такой поддержки не хватает?

— Конечно, не хватает. Сейчас все совсем по-другому. Но мы хотели рыночную экономику — мы к ней пришли. Родители за многое платят.

Наверное, у всех двоякое отношение к пионерской, комсомольской организациям, а у меня было как раз очень хорошие воспоминания. Моим детям не помешало бы что-то подобное для будущей жизни. Сейчас пытаются что-то заново построить, но это не совсем то. Там была полная иерархия, все что-то изучали.

К сожалению, я никогда не ездила на стройки БАМ, но на засолку капусты я ездила, и в этом тоже был определенный кайф. Наконец, как бы это ни смотрелось — я, конечно, человек не бедный, не нищий, но у нас не было такой большой разницы в материальном статусе людей. И из-за этого мы все были друг к другу миролюбивее. Сейчас в обществе много злости, ненависти и зависти.

— Из-за разницы между богатыми и бедными?

— Да, да. У меня есть знакомые, которые живут в своем доме, и у них не разрешается ребенку приглашать своих друзей, одноклассников. Они не хотят, чтобы те не завидовали. В советское время такое представить было невозможно. У всех была гжель, чешский хрусталь, румынская или югославская мебель, одинаковые ковры. Поэтому фильм «Ирония судьбы, или с легким паром!» — он про реальную жизнь реальных людей. Лица одинаковые, дома одинаковые.

— Скучно звучит как-то, не находите?

— Да не знаю. Мне было не скучно. Я гуляла на улице допоздна, и никогда ни бабушке, ни дедушке, ни моей маме, которая возвращалась поздно, не приходило в голову, что со мной может что-нибудь случиться. Машина сбила или кто-то побил. А сейчас, наверное, только на своем приусадебном участке можно совсем не волноваться за своего ребенка. Потому что много всяких нюансов.

У нас было суперобразование, которого сейчас жутко не хватает. Дети учатся, но я не знаю вообще, что они там изучают. Абсолютно нет свободного времени, но при этом мы понимаем, что это совсем не то образование, которое было в СССР, — сказала Вяльбе.