Елена Вяльбе о конфликте Устюгова с Клебо: "Большунов поступил бы так же"

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе поделилась мнением о конфликте Сергей Устюгова и Йоханнеса Клебо на чемпионате мира.

- Серега эмоциональный, но я не видела спортсменов, которые все терпят, как мешок с картошкой. Большунов на его месте поступил бы так же. Я понимаю, что это неправильно, что спортсмен должен нести за это наказание. Серега не в суперформе, просто в хорошей спортивной форме. Не думаю, что это его сбило, - сказала Вяльбе в эфире проекта "На лыжи!".

Устюгов – о конфликте с Клебо: "Это были эмоции после финиша"