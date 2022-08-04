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Клебо о травме: «Я не могу бегать и тренироваться на лыжероллерах классическим стилем»

Йоханнес Клебо высказался о восстановлении после травмы подколенного сухожилия
Анна Горшкова
Корреспондент
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Пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо высказался о восстановлении после травмы подколенного сухожилия.

«Прошло четыре недели, и я не заметил никакого улучшения. Две недели я просыпался с мыслями, что все хорошо. Но сейчас понимаю, что на это уйдет время. Я тренируюсь 1000 часов в год, а в таком случае невозможно пройти через всю карьеру, не испытав боли и неудач. Я все время балансирую на лезвии ножа, и в этот раз все пошло не так. Но я не знаю, что сделал неправильно и в чем причина», — приводит слова Клебо Adressa.

25-летний лыжник заявил, что не может бегать и тренироваться на лыжероллерах классическим стилем.

«Я не могу бегать и тренироваться на лыжероллерах классическим стилем. С коньковым все в порядке. Пока только начало августа, и я не сильно обеспокоен. Но будет критично, если все продлится еще несколько недель без улучшения», — сказал Клебо.

Ранее сообщалось, что норвежец может пропустить до 12 недель тренировочных сборов. Если подтвердится худший прогноз, то Клебо пропустит сборы национальной команды Норвегии в середине августа и тренировочные мероприятия в США.

Источник: https://www.adressa.no/sport/langrenn/i/0GPwo2/skaden-gjoer-ham-usikker-jeg-vet-ikke-hva-dagene-bringer
Сборная Норвегии по лыжным гонкам
Йоханнес Клебо
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Клебо может пропустить до 12 недель из-за травмы ноги
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