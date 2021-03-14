Драчев резко отреагировал на предложение вручить Большунову госнаграду

Бывший президент СБР, депутат Госдумы Владимир Драчев прокомментировал «СЭ» предложение депутата Дмитрия Свищева представить лыжника Александра Большунова к государственной награде.

«Вообще это обычно делается после Олимпиады — за Кубки мира и чемпионаты мира не награждаются, — сказал Драчев «СЭ». — Есть определенные правила. Если бы всем чемпионам мира давали государственные награды, представляете, сколько у нас обладателей было бы? Награда будет обесценена. Это мое личное мнение. Раньше, например, заслуженного мастера спорта давали за минимум две личные победы на чемпионате мира».

В воскресенье, 14 марта, Большунову во второй раз вручили большой Хрустальный глобус за победу в общем зачете Кубка мира.

Ранее член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев выразил мнение, что Большунов должен быть представлен к государственной награде за победу в общем зачете Кубка мира.

(Константин Колмаков)