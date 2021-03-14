Милонов: «Я первым выступал за то, чтобы отметить Большунова госнаградой»

Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе «СЭ» поддержал предложение депутата Дмитрия Свищева представить российского лыжника Александра Большунова к государственной награде.

«Надо посмотреть, что можно расценить как государственную заслугу. Я не против. Большунову было тяжело, — заявил Милонов «СЭ». — Я первым выступал за то, чтобы его отметить, чтобы кроме спортивных почестей была какая-то награда. Может быть, можно даже разработать награду на государственном уровне для спортсменов, чтобы отмечать не только достижение, но и вклад в защиту части нашей страны».

В воскресенье, 14 марта, Большунову во второй раз вручили большой Хрустальный глобус за победу в общем зачете Кубка мира.

Ранее член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев выразил мнение, что Большунов должен быть представлен к государственной награде за победу в общем зачете Кубка мира.

(Константин Колмаков)