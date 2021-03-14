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Большунов получил «Большой хрустальный глобус» под гимн России и аплодисменты Клебо

20:03
Александр Большунов. Фото Reuters
Александр Большунов. Фото Reuters
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Российский лыжник Александр Большунов получил «Большой хрустальный глобус» по итогам Кубка мира-2020/21. Церемония награждения состоялась после заключительной гонки на последнем этапе Кубка мира в швейцарском Энгадине.

По итогам завершившегося сезона Большунов набрал 1 765 очков, во второй раз подряд выиграв общий зачет Кубка мира. Вторым впервые в карьере стал россиянин Иван Якимушкин (800 очков), третьим — норвежец Йоханнес Клебо (663).

В честь Большунова был сыгран гимн России, а Клебо поаплодировал своему сопернику.

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