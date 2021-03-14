Большунов получил «Большой хрустальный глобус» под гимн России и аплодисменты Клебо

Российский лыжник Александр Большунов получил «Большой хрустальный глобус» по итогам Кубка мира-2020/21. Церемония награждения состоялась после заключительной гонки на последнем этапе Кубка мира в швейцарском Энгадине.

По итогам завершившегося сезона Большунов набрал 1 765 очков, во второй раз подряд выиграв общий зачет Кубка мира. Вторым впервые в карьере стал россиянин Иван Якимушкин (800 очков), третьим — норвежец Йоханнес Клебо (663).

?После марафона Александру Большунову вручили награды за сезон, Сан Саныч — обладатель Кубка мира-2020/2021 ??? pic.twitter.com/oNWWh3unUl — Eurosport.ru (@Eurosport_RU) March 14, 2021

В честь Большунова был сыгран гимн России, а Клебо поаплодировал своему сопернику.