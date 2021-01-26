Директор FIS провел беседу с Большуновым по поводу инцидента в Лахти

Директор по лыжным гонкам Международной федерации лыжного спорта (FIS) Пьер Миньери сообщил, что побеседовал с россиянином Александром Большуновым после скандала на этапе Кубка мира в Лахти.

«Он прекрасно понимает, что его поведение неприемлемо. Лыжные гонки — это маленькая семья, и нам важно, чтобы атмосфера была спокойной. У нас получился хороший разговор», — цитирует Миньери NRK.

Напомним, Большунов во время эстафеты на этапе Кубка мира в Лахти ударил Мяки в финишном спурте, когда тот перегородил ему дорогу и тем самым отказался от честной борьбы. После финиша российский лыжник въехал в соперника.

Большунов был дисквалифицирован жюри этапа за неспортивное поведение, из-за чего его команда лишилась третьего места. Бронза перешла второй сборной России, которая пришла к финишу четвертой.

Ранее стало известно, что полиция финского региона Хяме получила заявление от двух граждан о нанесении увечий на имя Большунова. Заявление будет рассмотрено в течение двух недель. Юристы даже говорят о возможности тюремного срока для Большунова.