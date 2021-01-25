Депутат Госдумы Лебедев сравнил лыжника Большунова с футболистом Кокориным

Депутат Госдумы Игорь Лебедев прокомментировал новость о том, что в отношении российского лыжника Александра Большунова в Финляндии подали заявление в полицию за нападение на финского лыжника Йони Мяки на финише эстафетной гонки на этапе Кубка мира в Лахти. Политик сравнил спортсмена с нападающий «Спартака» Александром Кокориным.

— Гонку саму я не видел, но читал. Нам легко рассуждать, сидя на диване и рассматривая после гонки ситуацию со всех сторон, — сказал Лебедев «СЭ». — Спортсмен находится на трассе, идет соревнование и борьба за медали. И против него соперники тоже допускают не совсем правомерные шаги, то наверное эмоции и какие-то неспортивные качества могут взять верх над трезвым умом и разумом. Обвинять в чем-то Большунова я бы не стал. Он неоднократно доказывал свое мастерство, принес немало побед и наград нашей сборной. Если человек один раз сорвался на эмоции, это не значит, что его надо заклеймить позором и выгнать из сборной. Ни в коем случае. Мы должны наоборот встать на его сторону и помочь выйти из этой истории с меньшими потерями. Уверен, что он еще ни одну награду лыжному спорту принесет!

Футболист Кокорин и шампанским обливался, и в клубах тусил, и на иномарках катался, и в тюрьме посидел — тем не менее, сейчас все рассказывают и обсуждают, как он заиграет в «Фиорентине». А здесь всего лишь один поступок, несравнимый по тяжести с остальными поступками. Ничего страшного не произошло.

Напомним, вторая сборная России заняла третье место на этапе Кубка мира в Лахти, первая — была дисквалифицирована из-за поведения на финишном спурте Александра Большунова, который ударил финского лыжника Йони Мяки из-за того, что он перегородил ему дорогу.

Сегодня, 25 января, телеканал «МТВ3» сообщил, что полиция финского региона Хяме получила заявление от двух граждан о нанесении увечий. Их имена не уточняются. Теперь органам власти предстоит разобраться, соотвествуют ли действия Большунова этой статье и стоит ли начинать предварительное расследование.

(Константин Колмаков)