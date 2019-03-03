"Червоткин скушал что-то не то. Как Сергей Устюгов и я". Вяльбе - о пропуске лыжником марафона на ЧМ

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о результатах российского лыжника Александра Большунова на чемпионате мира в австрийском Зефельде. Также она объяснила, почему Алексей Червоткин не принял участия в марафоне.

– У Большунова четыре серебряных медали на этом чемпионате. Вы расцениваете это как успех или как четыре нереализованные возможности выиграть золото?

– Саня для меня – герой. И это успех.

– Какова была его реакция, когда он узнал, что побежит марафон?

– Саня всегда хочет выступать. Для этого мы и тренируемся.

– Что случилось с Алексеем Червоткиным?

– Скушал что-то не то. Как и Сергей Устюгов, и как и я, кстати. Ничего страшного нет, пройдет обследование. (Владимир Иванов)

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