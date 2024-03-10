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10 марта, 12:00

Центральный аппарат СК взял на контроль инцидент с завалом лыжниц в Сочи

Виктория Кравченко
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Центральный аппарат Следственного комитета РФ взял на контроль ситуацию с массовым завалом лыжниц во время Спартакиады учащихся в Сочи, сообщается в Telegram-канале ведомства.

Руководителю следственного управления Андрею Маслову поручено представить доклад о причинах инцидента.

Ранее проверку по этому инциденту начали СК по Краснодарскому краю и прокуратура.

Сообщалось, что пострадавшая в Сочи лыжница остается в больнице с сотрясением и ушибами.

Массовый завал произошел в Сочи во время лыжного масс-старта на 10 км в рамках зимней спартакиады. Большое количество спортсменок упали после прохождения скоростного участка трассы из-за тумана. Гонку не закончили 14 лыжниц.

Ранее стало известно, что количество пострадавших лыжниц увеличилось до 18.

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