Бывшая лыжница рассказала, как против нее ополчились в сборной России

Бывшая российская лыжница Полина Ермошина рассказала, о негативном отношении к себе, с которым столкнулась в сборной России. В сезоне-2013/2014 Ермошина выиграла 30-километровую гонку на «Красногорской лыжне» и отобралась на «Тур де Ски».

— Кто-то говорил: «Понаехали вы тут, что ты думаешь, так все просто? Приехала, победила и, значит, сейчас поедешь? Ничего подобного, не дадим мы тебе», — рассказала Ермошина на своем Youtube-канале. — Дальше начинается период, когда говорят, что нет денег, мы на тебя не рассчитывали. Меня направляют на включение в состав сборной России, отправляют проходить медицинское обследование со взятием всех анализов, что выбивает абсолютно. А если ты не подойдешь по этим показателям, то тебя не зачислят в сборную. Вместо того чтобы лежать и отдыхать после гонок, я занималась беготней с собиранием документов, звонками и перезвонами.

Потом начались очень странные вопросы вроде «а не могла бы ты сесть за руль и от Мюнхена доехать до Оберхофа?» Порулить, на секундочку, шесть часов перед гонкой?

Девочки все были агрессивно настроены — наверное, потому что я занимала чье-то место и им дали втык. Им главное отчитываться, что у нас есть сборная, на которую идет финансирование, а тут приезжает какая-то девочка со стороны, на которую федерация не потратила ни копейки, выигрывает, и с них спрашивают, а в чем суть затрат?

Мне не были заказаны гостиницы, на меня не было места при переездах. Экипировка по размеру не подходит, очки то теряются, то пропадают, какие-то вещи пропадают у меня из сумок, я начинаю заболевать.

На предпоследнем этапе мне не намазали лыжи. Я прихожу на стадион, спрашиваю, где лыжи, а смазчики наши похихикивают и между собой перешептываются. Я подхожу к своим лыжам, а они просто залиты в парафине, мне даже разминаться не на чем.