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Бородавко — о решении FIS: «Мы уже ничего не ждем! Будем жить своей жизнью»

Виктория Кравченко
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Юрий Бородавко.
Фото Global Look Press

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал решение Международной федерации лыжного спорта (FIS) продлить отстранение россиян.

«Мы уже ничего не ждем! Такое решение было ясно еще в мае на конгрессе Международной федерации лыжных видов спорта — там нам дали понять, что никакого восстановления не будет. Так и заявили: «Даже не ждите!» Тем более, сейчас есть тенденция, что российских представителей на конгресс не приглашают даже в онлайн формате. Все эти поступки говорят о негативном отношении к российским спортсменам и руководителям», — цитирует Бородавко Sort24.

30 сентября сообщалось, что FIS продлит отстранение российских и белорусских лыжников.

Кубок мира по лыжным гонкам стартует 24 ноября в финской Руке.

Источник: https://sport24.ru/lyzhi/news-582642-borodavko-o-reshenii-fis-my-uzhe-nichego-ne-zhdem-budem-zhit-svoyey-zhiznyu-i-sorevnovatsya-vnutri-rossii
Сборная России по лыжным гонкам
Юрий Бородавко
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