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Вяльбе — о продлении отстранения российских лыжников: «Будет время — поедем на международные соревнования»

Вяльбе отреагировала на новость о том, что FIS сохранит санкции в отношении российских спортсменов
Микеле Антонов
Корреспондент
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Елена Вяльбе.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе в комментарии для «СЭ» отреагировала на новость о том, что Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) сохранит санкции в отношении российских и белорусских спортсменов.

«Что мы в федерации должны были обсудить? Во-первых, ничего еще не принято. Комитеты не принимают никаких решений, если уж на то пошло. Понятно, что они продлят отстранение. Но если быть более достоверными, это должен решить совет FIS. Его вчера не было. Не хочу жить никакими ощущениями, кто кого допустил, как, под нейтральным статусом или нет. Будет время — поедем на международные соревнования», — сказала Вяльбе «СЭ».

По сведениям источника, решение продлить отстранение на сезон принято по итогам прошедшей конференции в Цюрихе. Таким образом, россияне и белорусы не примут участие в предстоящем Кубка мира, который стартует 24 ноября в финской Руке.

Елена Вяльбе
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