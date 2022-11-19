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Сегодня, 11:13

Бородавко объяснил, почему Большунов стал последним в финале классического спринта на первом этапе Кубка России

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал «СЭ» выступление Александра Большунова в классическом спринте на первом этапе Кубка России по лыжным гонкам в Вершине Теи (Республики Хакасия).

«У Саши перед финишным спуском сломалась палка, ему не успели ее дать, это выключило его из борьбы. Мы недовольны тем, что он не доехал до финиша. Но по тому, как он работал, он вполне мог бы оказаться в тройке.
Саша тренировался достаточно хорошо, это для него первый старт в сезоне. За исключением падения, все идет достаточно неплохо», — сказал Бородавко «СЭ».

В финале Большунов занял последнее, шестое место. Его отставание от лидера составило 32,48 секунды. Победителем стал Савелий Коростелев.

Сборная России по лыжным гонкам
Александр Большунов
Юрий Бородавко
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