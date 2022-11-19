Лыжные гонки
Новости Зачет Кубка мира Календарь Кубка мира Чемпионат мира Олимпиада
Главная
Лыжные гонки

Сегодня, 10:46

Коростелев выиграл классический спринт на первом этапе Кубка России, Большунов — последний

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Савелий Коростелев.
Фото Соцсети

Савелий Коростелев одержал победу в классическом спринте на первом этапе Кубка России по лыжным гонкам в Вершине Теи (Республики Хакасия).

Коростелев в финале преодолел дистанцию за 3 минуты 53,62 секунды.

Вторым в спринте стал Сергей Ардашев (+0,52), третий — Илья Порошкин (+0,57).

Александр Большунов в финале занял шестое, последнее место. Его отставание от лидера составило 32,48 секунды.

В воскресенье, 20 ноября, у мужчин и женщин пройдут гонки с раздельным стартом.

Лыжные гонки

Кубок России, 1-й этап

Вершина Теи (Республики Хакасия)

Мужчины

Спринт, классический стиль

Финал

1. Савелий Коростелев — 3.53,62

2. Сергей Ардашев — 0,52

3. Илья Порошкин — 0,57

4. Андрей Кузнецов — 2,72

5. Дмитрий Жуль — 5,37

6. Александр Большунов — 32,48

Сборная России по лыжным гонкам
Александр Большунов
Илья Порошкин
Савелий Коростелев
Сергей Ардашев
2
4
Читайте также
Немков решением судей победил Андерсона и защитил титул в полутяжелом весе
ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре
Минобороны РФ заявило о намеренном убийстве ВСУ более 10 российских пленных
В США рассказали о публичных разногласиях Зеленского с Западом
В РФ начали активно выдавать ипотеку без первоначального взноса
Как снизить нагрузку на малый и средний бизнес в России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Непряева одержала победу в спринте на первом этапе Кубка России, Степанова — вторая

Бородавко объяснил, почему Большунов стал последним в финале классического спринта на первом этапе Кубка России
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости