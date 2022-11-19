Коростелев выиграл классический спринт на первом этапе Кубка России, Большунов — последний
Савелий Коростелев одержал победу в классическом спринте на первом этапе Кубка России по лыжным гонкам в Вершине Теи (Республики Хакасия).
Коростелев в финале преодолел дистанцию за 3 минуты 53,62 секунды.
Вторым в спринте стал Сергей Ардашев (+0,52), третий — Илья Порошкин (+0,57).
Александр Большунов в финале занял шестое, последнее место. Его отставание от лидера составило 32,48 секунды.
В воскресенье, 20 ноября, у мужчин и женщин пройдут гонки с раздельным стартом.
Лыжные гонки
Кубок России, 1-й этап
Вершина Теи (Республики Хакасия)
Мужчины
Спринт, классический стиль
Финал
1. Савелий Коростелев — 3.53,62
2. Сергей Ардашев — 0,52
3. Илья Порошкин — 0,57
4. Андрей Кузнецов — 2,72
5. Дмитрий Жуль — 5,37
6. Александр Большунов — 32,48
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