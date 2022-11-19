Коростелев выиграл классический спринт на первом этапе Кубка России, Большунов — последний

Савелий Коростелев одержал победу в классическом спринте на первом этапе Кубка России по лыжным гонкам в Вершине Теи (Республики Хакасия).

Коростелев в финале преодолел дистанцию за 3 минуты 53,62 секунды.

Вторым в спринте стал Сергей Ардашев (+0,52), третий — Илья Порошкин (+0,57).

Александр Большунов в финале занял шестое, последнее место. Его отставание от лидера составило 32,48 секунды.

В воскресенье, 20 ноября, у мужчин и женщин пройдут гонки с раздельным стартом.

Лыжные гонки

Кубок России, 1-й этап

Вершина Теи (Республики Хакасия)

Мужчины

Спринт, классический стиль

Финал

1. Савелий Коростелев — 3.53,62

2. Сергей Ардашев — 0,52

3. Илья Порошкин — 0,57

4. Андрей Кузнецов — 2,72

5. Дмитрий Жуль — 5,37

6. Александр Большунов — 32,48