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21 февраля, 19:18

Большунов заявил, что не чувствует себя звездой

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Александр Большунов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Российский лыжник Александр Большунов признался, что не чувствует себя звездой.

По словам спортсмена, он начал заниматься лыжами с раннего возраста — с 2-3 лет.

«Уверенность у меня есть, но я не горжусь собой. Я продолжаю работать над собой, преодолевать сложности, которые возникают передо мной. Звездой себя не чувствую, стараюсь оставаться таким же, как 10-15 лет назад», — цитирует Большунова ТАСС.

Большунов в своей карьере трижды становился олимпийским чемпионом. Он стал первым лыжником, завоевавшим олимпийские медали во всех шести дисциплинах. Также Большунов является двукратным обладателем Кубка мира, двукратным победителем гонки «Тур де Ски» и двукратным победителем чемпионатов мира по бегу на роликовых лыжах.

В нынешнем сезоне у 27-летнего лыжника на счету 23 гонки, в которых он одержал 22 победы.

Источник: ТАСС
Александр Большунов
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