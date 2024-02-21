Ступак рассказала, какая патриотичная песня вызывает у нее слезы

Олимпийская чемпионка Юлия Ступак рассказала «СЭ», какую музыку сейчас чаще всего слушает.

— Ты получаешь удовольствие и энергию еще и от музыки. Распространенная история, когда музыка, которую ты чаще всего слушаешь в данный момент, описывает твое текущее состояние. Какая песня сейчас у тебя на повторе?

— Да, это так. У меня на повторе французская песня. Она какая-то воздушная. Я ее полюбила, потому что там нет тяжелых мыслей. Например, на Олимпиаде я слушала песни дуэта Мияги и Эндшпиля. Просто до дыр заслушала. Особенно песню «Мое тело -минор». Она отзывалась с моим состоянием, что насколько я могу выйти за рамки своего тела. Тогда очень сильно откликалась. Да, она грустная, но я находила в этот момент силу. Сейчас мне нравится патриотичная песня. Это не Shaman. Она прямо до мурашек. У меня сразу слезы наворачиваются. Сейчас включу. (Включает на телефоне песню «Матушка» Татьяны Куртуковой.) Вот что такого, казалось бы? Но не знаю... Просто переживаю за будущее. Хочется, чтобы у детишек наших было все лучше, чем у нас, в миллиард раз. Может, у меня сейчас возраст такой. Но считаю, что это очень важно, — сказала Ступак «СЭ».