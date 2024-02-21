Большунов: «Если ехать на международные соревнования, то нормально. Почему наши спортсмены должны быть ущемлены?»

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов во время общения с болельщиками в московском ТРК Vegas рассказал о своем отношении к крупным международным турнирам в отсутствие россиян.

— Крупные международные соревнования смотришь?

— Раньше смотрел, когда большие турниры, Олимпиады, чемпионаты мира, но это было, когда все было нормально, когда мы все участвовали. В этом году, чтобы я большой турнир смотрел... не помню.

— Олимпиаду будешь смотреть? Если борцы поедут, теннисисты?

— Допустим, когда Медведев играл на Australian Open, хотел посмотреть. Но... не смог. Просто не успел, приходишь, надо упражнения делать, растяжку, после каждой гонки на массаж. Стараешься со всеми мышцами работать. Это же зависит от времени, от того, чтобы попасть в свободный график.

— Елена Вяльбе говорит, что ехать на международные соревнования нельзя без флага и гимна, что пусть сами приползают. Но я вижу, что Россия болеет за теннисистов, даже в нейтральном статусе. Ты готов выступать в нейтральном статусе, как теннисисты?

— Сейчас даже, мне кажется, на тему нейтрального статуса не надо разговаривать. Сейчас не те условия.

— Для тебя это только с флагом и гимном? Или все-таки не так звучит формула?

— Если ехать, то ехать нужно нормально, потому что — а почему, допустим, наши спортсмены должны быть ущемлены по всем направлениям? Все приезжают, у них все хорошо, есть персонал, все есть. Они все могут себе позволить, душа ни за что не болит, не переживает, как им действовать, где они находятся. В нашем случае это не так.

Российские и белорусские лыжники отстранены от участия в международных соревнованиях с марта 2022 года.