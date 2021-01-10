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Большунов заработал более 90 тысяч евро по итогам «Тур де Ски»

21:00
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Российский лыжник Александр Большунов по итогам «Тур де Ски» заработал 92 400 евро, сообщает Ilta-Sanomat.

Общая сумма призовых многодневки составила 621 тысячу евро. Большую часть из этих средств получат победители общего зачета: Джессика Диггинс и Александр Большунов. Отметим, что заработок американки составил 81 300 евро.

Большунов второй год подряд выиграл лыжную многодневку «Тур де Ски».

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