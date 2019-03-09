Большунов выиграл лыжный марафон в Осло, Вылегжанин – второй, Ларьков – третий

Российский лыжник Александр Большунов стал победителем гонки на 50 километров на этапе Кубка мира в Осло (Норвегия).

Вторым стал его соотечественник Максим Вылегжанин. Он проиграл победителю одну секунду. Третьим – еще один россиянин Андрей Ларьков (+ 1,6 секунды). Российский лыжник Илья Семиков - четвертый (+2,0). В десятку сильнейших также попал Алексей Червоткин.

Осло (Норвегия)

Кубок мира

Мужчины

Дистанционные соревнования

Масс-старт, 50 км (К)

1. Александр Большунов (Россия) - 2:23.49,8

2. Максим Вылегжанин (Россия) - отставание 1,0

3. Андрей Ларьков (Россия) - 1,6

4. Илья Семиков (Россия) - 2,0

5. Алекс Харви (Канада) - 4,6

6. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) - 7,7

10. Алексей Червоткин (Россия) - 24,7