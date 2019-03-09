Большунов выиграл лыжный марафон в Осло, Вылегжанин – второй, Ларьков – третий

Российский лыжник Александр Большунов стал победителем гонки на 50 километров на этапе Кубка мира в Осло (Норвегия).
Вторым стал его соотечественник Максим Вылегжанин. Он проиграл победителю одну секунду. Третьим – еще один россиянин Андрей Ларьков (+ 1,6 секунды). Российский лыжник Илья Семиков - четвертый (+2,0). В десятку сильнейших также попал Алексей Червоткин.
Осло (Норвегия)
Кубок мира
Мужчины
Дистанционные соревнования
Масс-старт, 50 км (К)
1. Александр Большунов (Россия) - 2:23.49,8
2. Максим Вылегжанин (Россия) - отставание 1,0
3. Андрей Ларьков (Россия) - 1,6
4. Илья Семиков (Россия) - 2,0
5. Алекс Харви (Канада) - 4,6
6. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) - 7,7
10. Алексей Червоткин (Россия) - 24,7
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