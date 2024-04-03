Большунов выиграл гонку преследования на этапе Кубка России в Кировске
Александр Большунов стал победителем гонки преследования на этапе Кубка России в Кировске.
27-летний россиянин показал результат 34,27.3. На втором месте Сергей Устюгов (+16,3), третьим стал Егор Митрошин (+29,9). У женщин гонку преследования выиграла Вероника Степанова.
Ранее Большунов не смог выйти в финал спринта на этапе Кубка России.
Кубок России. Седьмой этап
Гонка преследования, свободный стиль. Мужчины
1. Александр Большунов (Архангельская область) — 34.27,3
2. Сергей Устюгов (ХМАО-Югра) — +16,3 секунды
3. Егор Митрошин (Москва) — +29,9
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