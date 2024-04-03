Большунов выиграл гонку преследования на этапе Кубка России в Кировске

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Александр Большунов стал победителем гонки преследования на этапе Кубка России в Кировске.

27-летний россиянин показал результат 34,27.3. На втором месте Сергей Устюгов (+16,3), третьим стал Егор Митрошин (+29,9). У женщин гонку преследования выиграла Вероника Степанова.

Ранее Большунов не смог выйти в финал спринта на этапе Кубка России.

Кубок России. Седьмой этап

Гонка преследования, свободный стиль. Мужчины

1. Александр Большунов (Архангельская область) — 34.27,3

2. Сергей Устюгов (ХМАО-Югра) — +16,3 секунды

3. Егор Митрошин (Москва) — +29,9