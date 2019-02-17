Большунов - второй в общем зачете Кубка мира

Российский лыжник Александр Большунов занимает 2-е место в общем зачете Кубка мира. В активе 22-летнего россиянина, завоевавшего золото в сегодняшней индивидуальной гонке на этапе в Италии, 1058 очков.
Первое место занимает норвежец Йоханнес Клебо (1134), третье - его соотечественник Шур Рете (755). Россиянин Сергей Устюгов является 6-м, Андрей Мельниченко - 11-м, Денис Спицов - 13-м, Андрей Ларьков - 14-м, Евгений Белов - 20-м, Глеб Ретивых - 23-м, Максим Вылегжанин - 30-м, Александр Бессмертных - 37-м, Андрей Собакарев - 41-м, Иван Якимушкин - 47-м, Алексей Червоткин - 51-м, Артем Мальцев - 70-м, Илья Порошкин - 72-м, Илья Семиков - 78-м, Андрей Краснов - 95-м, Александр Терентьев - 97-м.
Общий зачет Кубка мира
1. Йоханнес Клебо (Норвегия) - 1134
2. Александр Большунов (Россия) - 1058
3. Шур Рете (Норвегия) - 755
4. Дидрик Тонсет (Норвегия) - 670
5. Симен Крюгер (Норвегия) - 657
6. Сергей Устюгов (Россия) - 633...
11. Андрей Мельниченко (Россия) - 481...
13. Денис Спицов (Россия) - 413
14. Андрей Ларьков (Россия) - 397...
20. Евгений Белов (Россия) - 294...
23. Глеб Ретивых (Россия) - 279...
30. Максим Вылегжанин (Россия) - 196...
37. Александр Бессмертных (Россия) - 139...
41. Андрей Собакарев (Россия) - 122...
47. Иван Якимушкин (Россия) - 102...
51. Алексей Червоткин (Россия) - 92...
70. Артем Мальцев (Россия) - 49...
72. Илья Порошкин (Россия) - 45...
78. Илья Семиков (Россия) - 39...
95. Андрей Краснов (Россия) - 28...
97. Александр Терентьев (Россия) - 26
Дистанционные соревнования (м)
1. Александр Большунов (Россия) - 514
2. Шур Рете (Норвегия) - 394
3. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) - 368
4. Дидрик Тонсет (Норвегия) - 365
5. Симен Крюгер (Норвегия) - 339
6. Иво Нисканен (Финляндия) - 299
7. Андрей Мельниченко (Россия) - 293
8. Евгений Белов (Россия) - 288
9. Денис Спицов (Россия) - 262
10. Сергей Устюгов (Россия) - 258...
14. Андрей Ларьков (Россия) - 213...
23. Александр Бессмертных (Россия) - 139
24. Максим Вылегжанин (Россия) - 136...
34. Алексей Червоткин (Россия) - 70...
41. Иван Якимушкин (Россия) - 54...
45. Илья Порошкин (Россия) - 45...
48. Андрей Собакарев (Россия) - 41
49. Илья Семиков (Россия) - 39