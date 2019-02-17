Большунов - второй в общем зачете Кубка мира

Российский лыжник Александр Большунов занимает 2-е место в общем зачете Кубка мира. В активе 22-летнего россиянина, завоевавшего золото в сегодняшней индивидуальной гонке на этапе в Италии, 1058 очков.

Первое место занимает норвежец Йоханнес Клебо (1134), третье - его соотечественник Шур Рете (755). Россиянин Сергей Устюгов является 6-м, Андрей Мельниченко - 11-м, Денис Спицов - 13-м, Андрей Ларьков - 14-м, Евгений Белов - 20-м, Глеб Ретивых - 23-м, Максим Вылегжанин - 30-м, Александр Бессмертных - 37-м, Андрей Собакарев - 41-м, Иван Якимушкин - 47-м, Алексей Червоткин​ - 51-м, Артем Мальцев - 70-м, Илья Порошкин - 72-м, Илья Семиков - 78-м, Андрей Краснов - 95-м, Александр Терентьев - 97-м.

Общий зачет Кубка мира

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) - 1134

2. Александр Большунов (Россия) - 1058

3. Шур Рете (Норвегия) - 755

4. Дидрик Тонсет (Норвегия) - 670

5. Симен Крюгер (Норвегия) - 657

6. Сергей Устюгов (Россия) - 633...

11. Андрей Мельниченко (Россия) - 481...

13. Денис Спицов (Россия) - 413

14. Андрей Ларьков (Россия) - 397...

20. Евгений Белов (Россия) - 294...

23. Глеб Ретивых (Россия) - 279...

30. Максим Вылегжанин (Россия) - 196...

37. Александр Бессмертных (Россия) - 139...

41. Андрей Собакарев (Россия) - 122...

47. Иван Якимушкин (Россия) - 102...

51. Алексей Червоткин (Россия) - 92...

70. Артем Мальцев (Россия) - 49...

72. Илья Порошкин (Россия) - 45...

78. Илья Семиков (Россия) - 39...

95. Андрей Краснов (Россия) - 28...

97. Александр Терентьев (Россия) - 26

Дистанционные соревнования (м)

1. Александр Большунов (Россия) - 514

2. Шур Рете (Норвегия) - 394

3. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) - 368

4. Дидрик Тонсет (Норвегия) - 365

5. Симен Крюгер (Норвегия) - 339

6. Иво Нисканен (Финляндия) - 299

7. Андрей Мельниченко (Россия) - 293

8. Евгений Белов (Россия) - 288

9. Денис Спицов (Россия) - 262

10. Сергей Устюгов (Россия) - 258...

14. Андрей Ларьков (Россия) - 213...

23. Александр Бессмертных (Россия) - 139

24. Максим Вылегжанин (Россия) - 136...

34. Алексей Червоткин (Россия) - 70...

41. Иван Якимушкин (Россия) - 54...

45. Илья Порошкин (Россия) - 45...

48. Андрей Собакарев (Россия) - 41

49. Илья Семиков (Россия) - 39

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