16:52 | Лыжные гонки

Большунов - второй в общем зачете Кубка мира

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Российский лыжник Александр Большунов занимает 2-е место в общем зачете Кубка мира. В активе 22-летнего россиянина, завоевавшего золото в сегодняшней индивидуальной гонке на этапе в Италии, 1058 очков.

Первое место занимает норвежец Йоханнес Клебо (1134), третье - его соотечественник Шур Рете (755). Россиянин Сергей Устюгов является 6-м, Андрей Мельниченко - 11-м, Денис Спицов - 13-м, Андрей Ларьков - 14-м, Евгений Белов - 20-м, Глеб Ретивых - 23-м, Максим Вылегжанин - 30-м, Александр Бессмертных - 37-м, Андрей Собакарев - 41-м, Иван Якимушкин - 47-м, Алексей Червоткин​ - 51-м, Артем Мальцев - 70-м, Илья Порошкин - 72-м, Илья Семиков - 78-м, Андрей Краснов - 95-м, Александр Терентьев  - 97-м. 

Общий зачет Кубка мира

1.            Йоханнес Клебо (Норвегия) - 1134

2.            Александр Большунов (Россия) - 1058

3.            Шур Рете (Норвегия) - 755

4.            Дидрик Тонсет (Норвегия) - 670

5.            Симен Крюгер (Норвегия) - 657

6.            Сергей Устюгов (Россия) - 633...

11.          Андрей Мельниченко (Россия) - 481...

13.          Денис Спицов (Россия) - 413

14.          Андрей Ларьков (Россия) - 397...

20.          Евгений Белов (Россия) - 294...

23.          Глеб Ретивых (Россия) - 279...

30.          Максим Вылегжанин (Россия) - 196...

37.          Александр Бессмертных (Россия) - 139...

41.          Андрей Собакарев (Россия) - 122...

47.          Иван Якимушкин (Россия) - 102...

51.          Алексей Червоткин (Россия) - 92...

70.          Артем Мальцев (Россия) - 49...

72.          Илья Порошкин (Россия) - 45...

78.          Илья Семиков (Россия) - 39...

95.          Андрей Краснов (Россия) - 28...

97.          Александр Терентьев (Россия) - 26

Дистанционные соревнования (м)

1.            Александр Большунов (Россия) - 514

2.            Шур Рете (Норвегия) - 394

3.            Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) - 368

4.            Дидрик Тонсет (Норвегия) - 365

5.            Симен Крюгер (Норвегия) - 339

6.            Иво Нисканен (Финляндия) - 299

7.            Андрей Мельниченко (Россия) - 293

8.            Евгений Белов (Россия) - 288

9.            Денис Спицов (Россия) - 262

10.          Сергей Устюгов (Россия) - 258...

14.          Андрей Ларьков (Россия) - 213...

23.          Александр Бессмертных (Россия) - 139

24.          Максим Вылегжанин (Россия) - 136...

34.          Алексей Червоткин (Россия) - 70...

41.          Иван Якимушкин (Россия) - 54...

45.          Илья Порошкин (Россия) - 45...

48.          Андрей Собакарев (Россия) - 41

49.          Илья Семиков (Россия) - 39

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