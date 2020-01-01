В итальянском Толбахе завершилась мужская гонка преследования на 15 км в рамках «Тур де Ски».

Победителем стал Александр Большунов, второе место у Сергея Устюгова. Замкнул тройку призеров финн Иво Нисканен.

Тоблах (Италия)

Кубок мира

«Тур де ски»

Мужчины

Гонка преследования, 15 км (К)

1. Александр Большунов (Россия) — 38.14,9

2. Сергей Устюгов (Россия) — отставание 13,7

3. Иво Нисканен (Финляндия) — 24,8

4. Артем Мальцев (Россия) — 29,2

5. Калле Хальфварссон (Швеция) — 29,6

6. Шур Рете (Норвегия) — 29,8...

9. Иван Якимушкин (Россия) — 55,9

10. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 57,2...

17. Андрей Мельниченко (Россия) — 1.16,8

18. Денис Спицов (Россия) — 2.13,3...

20. Андрей Ларьков (Россия) — 2.19,9...

57. Глеб Ретивых (Россия) — 5.03,2