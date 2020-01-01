Большунов стал первым в гонке преследования на «Тур де Ски», Устюгов — второй
В итальянском Толбахе завершилась мужская гонка преследования на 15 км в рамках «Тур де Ски».
Победителем стал Александр Большунов, второе место у Сергея Устюгова. Замкнул тройку призеров финн Иво Нисканен.
Тоблах (Италия)
Кубок мира
«Тур де ски»
Мужчины
Гонка преследования, 15 км (К)
1. Александр Большунов (Россия) — 38.14,9
2. Сергей Устюгов (Россия) — отставание 13,7
3. Иво Нисканен (Финляндия) — 24,8
4. Артем Мальцев (Россия) — 29,2
5. Калле Хальфварссон (Швеция) — 29,6
6. Шур Рете (Норвегия) — 29,8...
9. Иван Якимушкин (Россия) — 55,9
10. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 57,2...
17. Андрей Мельниченко (Россия) — 1.16,8
18. Денис Спицов (Россия) — 2.13,3...
20. Андрей Ларьков (Россия) — 2.19,9...
57. Глеб Ретивых (Россия) — 5.03,2