Большунов: «Зачем Устюгову завершать карьеру? Он старый, что ли?»

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов во время общения с болельщиками в московском ТРК Vegas ответил на вопрос о возможном завершении карьеры Сергеем Устюговым.

— Если Сергей Устюгов завершит карьеру в этом сезоне, это будет большая потеря для лыжных гонок?

— Зачем ему завершать карьеру? Он что, старый, что ли?

— Он ведь угрожает завершить...

— Такие вопросы вы можете задавать только Сергею Устюгову, и он будет отвечать на них. Я не могу сказать, завершает он карьеру или не завершает. Мне кажется, в принципе бегать можно еще 10 лет.

— В прошлом году противостояние с Устюговым было украшением сезона, не скучаешь в этом году по таким околоспортивным разборкам?

— В том году у меня много было разных моментов, после которых мне нужно было стать сильнее. Поэтому в этом году чуть по-другому все идет.

— В прошлом году было главное — это противостояние с Устюговым, в этом сезоне, когда его нет, что для тебя главное в сезоне?

— Сейчас отвечая на вопросы, все вроде бы аккуратно, но понимаю, что вы в заголовках что-нибудь там выдадите жесткое. Что-нибудь там перевернете, исковеркаете, как вы любите. Как обычно.

31-летний Устюгов является олимпийским чемпионом в эстафете 2022 года, двукратным чемпионом мира 2017 года (в скиатлоне и командном спринте), а также победителем многодневной гонки Тур де Ски в сезоне-2016/17.