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Лыжные гонки

21 февраля, 20:43

Большунов — на предложение выполнить челлендж в случае поражения: «Да вы прикалываетесь?»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Российский лыжник Александр Большунов отреагировал на предложение болельщиков выполнить челлендж в случае поражения в оставшейся части сезона.

— Какой поступок вы готовы сделать, если проиграете до конца сезона?

— Да вы прикалываетесь?! Журналисты еще, бывает, подойдут: «А вы боитесь проиграть?» А вот, а если, а что бояться-то? Сегодня гонка закончилась, все — завтра уже следующая гонка, поэтому...

— Это главная тема российских лыж в этом сезоне...

— Это для вас главная, а для меня ее нет — как пойдет, так и пойдет. Главное, что будет в гонке, — сказал Большунов во время общения с болельщиками в московском ТРК Vegas.

В сезоне-2023/24 Большунов выиграл 22 гонки из 23. Единственная гонка, в которой 27-летний россиянин не смог победить, — эстафета на Спартакиаде сильнейших 2024.

Александр Большунов
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