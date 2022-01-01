Большунов, Ретивых и еще четверо россиян прошли квалификацию спринта на этапе «Тур де Ски»
12:33
Завершилась квалификация в спринте у мужчин на втором этапе лыжной многодневки «Тур де Ски» в Оберстдорфе (Германия).
В четвертьфинал квалифицировались Александр Терентьев, Александр Большунов, Илья Семиков, Артем Мальцев, Иван Якимушкин и Глеб Ретивых. Не сумели попасть в топ-30 Алексей Червоткин, Андрей Мельниченко и Денис Спицов.
Победителем стал норвежец Йоханнес Клебо.
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