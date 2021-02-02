Финская лыжница завершила гонку в Фалуне со сломанной ногой

Финская лыжница Кертта Нисканен сломала стопу во время масс-старта на этапе Кубка мира в Фалуне. Спортсменка финишировала двенадцатой.

32-летняя финка почувствовала боль в ноге в конце гонки. В какой именно момент была получена травма, Нисканен не знает. Таким образом, финка точно пропустит чемпионат мира в Оберстдорфе и, вероятно, весь сезон.

Нисканен была частью финской эстафетной команды на ЧМ-2015, ЧМ-2017 и на недавнем этапе Кубка мира в Лахти.