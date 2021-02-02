Непряева вернулась в расположение сборной России после операции

Российская лыжница Наталья Непряева после операции на сломанной руке вернулась в расположение сборной России, которая проводит тренировочный сбор в Италии. Об этом 2 февраля сообщил тренер спортсменки Юрий Бородавко.

В пятницу на этапе Кубка мира в шведском Фалуне Непряева упала и сломала две кости в кисти. В воскресенье она перенесла операцию.

«Наталья уже вернулась в команду, — цитирует ТАСС Бородавко. — Первые несколько дней она будет тренироваться, не вставая на лыжи, чтобы не нагружать руку. Как только рана немного заживет, она начнет тренировки на лыжах».

Несмотря на травму, Непряева сохраняет шансы выступить на чемпионате мира, которой пройдет в германском Оберстдорфе с 22 февраля по 7 марта.