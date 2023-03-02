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Сегодня, 13:42

Большунов прокомментировал проблемы со снегом в Европе и угрозу глобального потепления

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Российский лыжник Александр Большунов
Александр Большунов.
Фото Global Look Press

Лучший российский лыжник, трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов в разговоре с «СЭ» высказался о проблемах со снегом в Европе. Ранее горнолыжники мира обратились к FIS с предложение бороться за экологией.

— Насколько глобальное потепление — это угроза? Некоторые спортсмены уже обращались к FIS с требованием поучаствовать в снижении выбросов.

— У нас в России с погодой все в порядке, с утра -20. Не вижу смысла рассуждать на эту тему. У нас есть снег, есть зима, и плюсовая погода, и минусовая. С этим, думаю, проблем нет. Надо у них спрашивать.

— А если придется снова в Европе бегать?

— В Европе да, есть места, где снег постоянно, в Италии той же, Швейцарии. Есть и проблемные места. но это нормальная ситуация. Есть ли глобальное потепление? Не знаю, с этим должны разбираться ученые, я здесь и занимаюсь своим делом.

Александр Большунов
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