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Большунов остался доволен результатом индивидуальной гонки «Тур де Ски»

17:57
Александр Большунов. Фото AFP
Александр Большунов. Фото AFP
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Российский лыжник Александр Большунов прокомментировал свою победу в индивидуальной гонке в рамках многодневки «Тур де Ски».

«Приходилось серьезно поработать и идти по времени ребят. Доволен результатом. Хочу поблагодарить сервис-бригаду», — сказал спортсмен в эфире телеканала «Матч ТВ».

Россияне заняли пять первых мест в гонке. А в первой восьмерке — семь представителей России.

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