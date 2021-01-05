Большунов остался доволен результатом индивидуальной гонки «Тур де Ски»

Российский лыжник Александр Большунов прокомментировал свою победу в индивидуальной гонке в рамках многодневки «Тур де Ски».

«Приходилось серьезно поработать и идти по времени ребят. Доволен результатом. Хочу поблагодарить сервис-бригаду», — сказал спортсмен в эфире телеканала «Матч ТВ».

Россияне заняли пять первых мест в гонке. А в первой восьмерке — семь представителей России.