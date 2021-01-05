Большунов остался доволен результатом индивидуальной гонки «Тур де Ски»
17:57
Российский лыжник Александр Большунов прокомментировал свою победу в индивидуальной гонке в рамках многодневки «Тур де Ски».
«Приходилось серьезно поработать и идти по времени ребят. Доволен результатом. Хочу поблагодарить сервис-бригаду», — сказал спортсмен в эфире телеканала «Матч ТВ».
Россияне заняли пять первых мест в гонке. А в первой восьмерке — семь представителей России.
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