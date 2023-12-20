Большунов одержал девятую победу подряд на этапах Кубка России

Олимпийский чемпион Александр Большунов стал победителем 10-километровой гонки с раздельным стартом на четвертом этапе Кубка России в Кирово-Чепецке.

Это его девятая победа подряд на этапах Кубка страны.

Большунов прошел дистанцию за 25 минут и 22,7 секунды. Второе место занял Алексей Червоткин, уступивший 13 секунд. Ермил Вокуев стал третьим, он проиграл Большунову 14,9 секунды.

Кубок России

4-й этап, Кирово-Чепецк

Мужчины

Индивидуальная гонка, 5 км

1. Александр Большунов — 25.22,7

2. Алексей Червоткин +13,0 секунды

3. Ермил Вокуев +14,9