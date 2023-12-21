Кубок России по лыжным гонкам: смотреть трансляцию гонок 21 декабря в прямом эфире

IV Этап Альфа-Банк Кубка России по лыжным гонкам 2023 / 2024 проходит на лыжно-биатлонном комплексе «Перекоп» в Кирово-Чепецке с 20 по 24 декабря. В программе соревнований 21 декабря, в четверг: гонки свободным стилем с раздельным стартом. «СЭ» публикует расписание лыжных гонок и трансляций на 21 декабря.

Расписание IV Этапа Кубка России по лыжным гонкам на 21 декабря

21 декабря, четверг

11.00. Женщины. 10 км, свободный стиль

12.30. Мужчины. 15 км, свободный стиль

Соревнования в прямом эфире можно смотреть на YouTube канале «На лыжи live».

Турнир продлится до 24 декабря, соревновательные дни — 23 и 24 декабря. В программе также запланированы спринт свободным стилем и скиатлоны.

Предварительные результаты смотрите на нашем сайте «СЭ».

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