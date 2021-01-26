Большунов объяснил столкновение с финном. Поверили или нет ему болельщики?

Российский лыжник Александр Большунов объяснил, почему он столкнулся с финном Йони Мяки после эстафеты на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия).

«Когда я пересекал финишную черту, то хотел поговорить с Маки о том, что произошло до финиша, и почему он сделал то, что сделал, — приводит слова Большунова NRK. — Лыжи были очень быстрыми, и когда я попытался остановиться, крепления сломались. Я не планировал его сбивать, я просто хотел с ним поговорить».

Читатели «СЭ» отреагировали на объяснения Большунова.

spetrov: «Объяснения выглядят глуповато. Хотя, если он это делает для идиотского следствия, его можно понять».

Vik S: «Когда я попытался остановиться, забрало сломалось».

Дмитрий Ушкачев: «Ох, Саня... Все видели твое лицо в этот момент. Крепления тут ни при чем»

инок: «Финн первым в интервью дурака включил, мол, я не видел его, я не специально подрезал... Саня примерно в том же ключе и ответил ему».

kirsann: «Да оба хороши были на финише... Нервы, конечно, у нашего парня не выдержали... делайте оргвыводы, мадемуазель Вяльбе!»

knecht alex: «Видимо не того он палкой прописал, надо было сервисерам, после гонки. В мазь не попали, крепление перед гонкой не проверили».

hant64: «Да все и так видели, что просто не успел затормозить))».

морпех: «Детский лепет... Великий лыжник, ну пересмотри на замедленном, что ли... Крепления у него сломались...»

Байба Бендика: «Надери им задницу на ЧМ, Саня. Мы будем за тебя болеть».