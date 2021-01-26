Большунов рассказал, почему столкнулся с финским лыжником Маки на Кубке мира

Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Александр Большунов назвал поломку крепления причиной столкновения с финном Йони Маки после эстафеты на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия).

24 января 24-летний Большунов на финише эстафетной гонки врезался в 36-летнего Маки. На последних метрах дистанции россиянин также отмахнулся палкой, когда финн обгонял его. В результате судьи дисквалифицировали Большунова за неспортивное поведение и лишили команду сборной России бронзовой медали.

«Когда я пересекал финишную черту, то хотел поговорить с Мяки о том, что произошло до финиша, и почему он сделал то, что сделал, — приводит слова Большунова NRK. — Лыжи были очень быстрыми, и когда я попытался остановиться, крепления сломались. Я не планировал его сбивать, я просто хотел с ним поговорить.

«Я видел, что произошло до финиша, и не думаю, что Мяки вел «честную игру». Он сознательно заблокировал меня, это нечестно. Я до сих пор так считаю. Дисквалификация? Это решение жюри, с которым я согласен. Я поступил неправильно после финиша, но с другой стороны, я не понимаю, почему финн не был дисквалифицирован за то, что он сделал до финиша».

Ранее, 25 января, Большунов и президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе извинились перед Маки за инцидент со столкновением.