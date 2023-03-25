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Сегодня, 22:57

Большунов не исключил, что в будущем станет тренером

Мария Гусева
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Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов ответил на вопрос, видит ли себя в роли тренера в будущем.

«Думаю, это вполне возможный вариант, — цитирует RT Большунова. — Быть звездой — это большая ответственность? Не смотрю на себя с этого ракурса. Я точно так же, как другие спортсмены, каждый день тренируюсь, соревнуюсь, каждый раз должен выигрывать, доказывать, что я лучший. Сильно ли раздражает, когда не получается? В России — нет».

На чемпионате России в Тюмени Большунов завоевал золотые медали в скиатлоне, в гонке на 15 км с раздельным стартом свободным стилем и в командном спринте, а также стал третьим в индивидуальном спринте. Турнир завершится 26 марта.

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) отстранила россиян и белорусов от заключительных стартов прошлого сезона. В октябре совет FIS продлил отстранение на сезон-2022/23.

Источник: RT
Александр Большунов
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