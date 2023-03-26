Устюгов рассказал, когда примет решение о продолжении карьеры

Олимпийский чемпион лыжник Сергей Устюгов заявил, что примет решение о продолжении карьеры летом после консультаций с семьей.

26 марта 30-летний спортсмен стал победителем гонки на 50 км классическим стилем на чемпионате России в Тюмени.

«Как после такой гонки уходить? Я сам даже засомневался, если я смог протерпеть столько. Не знаю, решение буду принимать летом. В сезон я летний точно вступлю, потому что завязывать резко нельзя. Поспрашиваю насчет работы, если ничего не будет, буду бегать. Думаю, к одному старту в сезоне я смогу подготовиться, все гонки бегать очень сложно. Я не говорил, что я завершаю карьеру, я сказал, что об этом думаю. Конец сезона отбегаю и пообщаюсь с семьей, надо будет принимать какое-то решение, потому что тяжеловато», — приводит слова Устюгова РИА «Новости».

Устюгов — олимпийский чемпион в эстафете 4x10 км (2022), двукратный чемпион мира 2017 года (в скиатлоне и командном спринте) и победитель многодневной гонки Тур де Ски-2016/17.