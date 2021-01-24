Большунов дисквалифицирован, его команда лишилась бронзы в эстафете на этапе Кубка мира

Российский лыжник Александр Большунов дисквалифицирован за неспортивное поведение в эстафете на этапе Кубка мира в Лахти.

Во время гонки Большунов замахнулся и ударил палкой финна Йони Мяки, который перекрыл ему траекторию, а после финиша врезался в соперника и повалил на снег.

Bolshunov with one move worse than the other. First hitting Joni M?ki and then taking down the Finnish skier with an ice hockey tackle after the finish line. pic.twitter.com/ZcTmOkEMr0 — Patrik Bexell (@Zeb_Habs) January 24, 2021

В результате команда Большунова лишилась бронзовой медали по итогам гонки. Третье место перешло второй сборной России, которая финишировала четвертой. В ее составе выступали Илья Семиков, Иван Якимушкин, Андрей Мельниченко и Сергей Устюгов.