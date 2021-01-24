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Большунов дисквалифицирован, его команда лишилась бронзы в эстафете на этапе Кубка мира

14:05
Александр Большунов. Фото AFP Александр Большунов въехал в Йони Мяки. Фото скриншот «Матч ТВ»
Александр Большунов. Фото AFP

Российский лыжник Александр Большунов дисквалифицирован за неспортивное поведение в эстафете на этапе Кубка мира в Лахти.

Во время гонки Большунов замахнулся и ударил палкой финна Йони Мяки, который перекрыл ему траекторию, а после финиша врезался в соперника и повалил на снег.

В результате команда Большунова лишилась бронзовой медали по итогам гонки. Третье место перешло второй сборной России, которая финишировала четвертой. В ее составе выступали Илья Семиков, Иван Якимушкин, Андрей Мельниченко и Сергей Устюгов.

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