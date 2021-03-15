Бессмертных считает, что Ступак способна бросить вызов Йохауг

Серебряный призер Олимпийских игр в Сочи Александр Бессмертных заявил, что российская лыжница Юлия Ступак способна побороться за победу с норвежкой Терезой Йохауг в следующем сезоне.

«Результаты Ступак останутся, а о Йохауг и Карлсон никто не вспомнит. Юлия — большая молодец. Она и на ЧМ выглядела неплохо и чувствовала себя хорошо. Ступак уже полностью пришла в себя после родов, а в следующем сезоне, надеюсь, еще прибавит. Она способна бросить ей перчатку.

Терезе уже 32, и с каждым годом она будет становиться только слабее. Ни один лыжник не может победить этот процесс и удерживать высокие результаты на протяжении всей карьеры. Рано или поздно победам приходит конец. Юлия же на семь лет моложе и продолжает набирать», — рассказал в интервью RT Бессмертных.

Юлия Ступак — обладательница серебряной медали в эстафете на чемпионате мира-2021 в Германии, стала второй в общем зачете Кубка мира по итогам нынешнего сезона.

Первое место в общем зачете Кубка мира заняла американка Джессика Диггинс. Йохауг — девятая.