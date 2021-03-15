Клебо: «Не собираюсь вешать фото Большунова у себя дома»

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо прокомментировал слова тренера национальной сборной Эйрика Мюр Носсума об Александре Большунове.

Ранее тренер сборной Норвегии заявил, что норвежским лыжникам стоит повесить фотографию российского спортсмена в своем доме, чтобы иметь постоянную мотивацию перед Олимпийскими играми.

«Не хочу, чтобы у меня дома висело фото Большунова. Не знаю, хорошее ли это решение для меня. Я не хочу копить злость, развешивая такие фото. Я соревнуюсь не для того, чтобы победить Большунова. Я соревнуюсь по большей части с самими собой, и так будет всегда.

Иногда ты побеждаешь, а иногда нет. Но в конце концов самое важное то, какие чувства я испытываю после этого и каким человеком я хочу быть. Я не стану делать для себя фото «врагов», — рассказал NRK Клебо.

Йоханнес Клебо — обладатель трех золотых медалей чемпионата мира — 2021 в Германии, стал третьим в общем зачете Кубка мира по итогам нынешнего сезона.

Первое место в общем зачете Кубка мира занял российский лыжник Александр Большунов.