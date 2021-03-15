Бессмертных считает заслуженной победу Большунова в общем зачете Кубка мира

Серебряный призер Олимпийских игр в Сочи Александр Бессмертных поделился мнением о победе российского лыжника Александра Большунова в общем зачете Кубка мира сезона-2020/21.

«Поверьте, спустя два года никто не вспомнит, какое количество этапов пропустили скандинавы в этом сезоне. Зато фамилия Александра навсегда останется в истории. К тому же нельзя забывать, что в прошлом все боролись с ним на равных, но россиянин все равно стал первым. Уверен, даже если бы норвежцы приняли участие во всех гонках, Большунов все равно бы вновь завоевал «Большой хрустальный глобус». Победа была заслуженной. Выглядел он просто шикарно», — рассказал Бессмертных в интервью RT.

Александр Большунов — чемпион мира-2021 в скиатлоне и обладатель «Большого хрустального глобуса» в нынешнем сезоне.