Устюгов не примет участие в чемпионате России по лыжным гонкам в Сыктывкаре

Вице-президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин заявил, что олимпийский чемпион Сергей Устюгов не примет участие в чемпионате России.

«Сергей не примет участия в чемпионате России в Сыктывкаре, ему нужно пройти медицинское обследование. Что касается Югорского марафона, то он обязательно на него приедет. Хотя бы в качестве почетного гостя», — приводит слова Крянина ТАСС.

Чемпионат России по лыжным гонкам пройдет с 26 марта по 3 апреля в Сыктывкаре (Республика Коми). Югорский марафон пройдет в Ханты-Мансийске 9 апреля.

На Олимпиаде-2022 в Пекине 29-летний Устюгов выиграл золотую медаль в мужской эстафеты.