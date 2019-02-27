Андрей Ларьков: "В последнее время мне больше нравится классика"

Российский лыжник Андрей Ларьков, занявший четвертое место в классической гонке с раздельным стартом на 15 км на чемпионате мира в австрийском Зефельде, сказал, что в последнее время ему больше нравятся классические гонки.

- Вас рассматривают как универсального солдата. У вас какие-то предпочтения по дисциплинам есть?

- Насчет эстафеты никаких разговоров не было. Мы настраивались на эту гонку, так как в этом году конкуренция наимощнейшая. Стоит чуть-чуть оступиться, так тебя готовы заменить сразу два спортсмена. Мы настраивались на классику, а по итогам сегодняшней гонки тренеры решат, кто дальше побежит, а кто поедет домой.

- Вам в какой дисциплине комфортней?

- Раньше мне нравилась больше коньковая гонка, но в последнее время все-таки классика. Думаю, сервис у нас очень хороший в плане подготовки классических лыж. Сами видели, какая сегодня погода. Не знаю, как у остальных лыжи едут, но у меня превосходно.

- За Сундбю присутствует радость? Для него это первая личная победа.

- Я даже не знаю, как ответить на этот вопрос. Он остался одним из спортсменов с наибольшим стажем, как и Вылегжанин и пару других спортсменов. Это очень достойный результат, он долго к этому шел. Конечно, порадуемся за него.

- В "полтиннике" нет понимания, кто побежит?

- Изначально мы настраивались на одну гонку, а дальше в зависимости от результатов. У нас еще скиатлон, спринт, командный спринт были. Народу достаточно, поэтому тренеры сделают свой выбор.

- Вы готовы, бежать еще две гонки, или поедете на следующий этап?

- Свяжусь с тренерами, потом станет понятно. (Владимир Иванов)

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