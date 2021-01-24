Чемпион мира Алексей Петухов в разговоре с «СЭ» прокомментировал результаты мужской эстафеты в финском Лахти, а также отреагировал на дисквалификацию Александра Большунова за инцидент на финише гонки между с Йони Мяки.

— Видно было, что по ходу у финского спортсмена лыжи ехали получше. Конечно, когда по лыжам проигрываешь, это постепенно накапливается. Но судя по последнему спуску, как Саша накатывался в потоке на финна, лыжи были скользкие, то есть они где-то, может, проигрывали, но это не лимитировало. Секунд за 20 до финиша Саша вышел из-под финского спортсмена. Я думал, что он сейчас его обойдет, все к этому шло, но потом произошел этот неприятный инцидент. Все на эмоциях.

Я считаю, Мяки смещался в правую сторону, прижимаю Сашу к забору. Это было нечестно, он понимал, что сейчас вот-вот проиграет Саше. Но если это было в рамках своего коридора, к финну судейство будет благосклонно. Так и произошло, дисквалификацию получил Саша. Его агрессию можно понять, ты борешься в честных условиях, тебя не пропускают. Конечно, эмоции всегда нужно сдерживать, поведение должно быть адекватным, но я понимаю Александра и не буду его осуждать. Как говорится, пускай боятся русских, потому что нужно бороться честно. Судейство действует без эмоций, поэтому все так.

Саша — мужчина, он поступил хорошо, но главное, чтобы он психологически все это переборол и шел дальше к своим победам. Грустно, что наша команда боролась на протяжении всех этапов и осталась без медалей. Но как радовались финны, что победили русских! Юрий Викторович Бородавко — опытный тренер, думаю, они с Большуновым сядут и все разберут. Саша тоже умный и мудрый спортсмен. Плюс, что это все происходит на кубке мира, а к ЧМ будут сделаны поправки, все должно быть хорошо. Даже не сомневаюсь, что у нашей команды все сложится.

На финишной прямой Мяки подрезал россиянина, после чего тот махнул в сторону и ударил финна лыжной палкой. После финиша Большунов на скорости въехал в Мяки и уронил соперника.

После гонки Большунов был дисквалифицирован. Результат российской команды, в которой помимо него бежали Алексей Червоткин, Евгений Белов и Денис Спицов, был аннулирован. (Сергей Федоров)

Видео скандального финиша Большунова: стычка с финном на трассе и после гонки