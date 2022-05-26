В Госдуме РФ назвали политизированным решение FIS не переизбирать Вяльбе

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на новость о том, что Елену Вяльбе не переизбирали в FIS.

«Это политизированное решение, тут даже нечего обсуждать. На них давление оказывали, а сами они сожалеют о том, что происходит, скорее всего. Но публично об этом они точно не скажут. Они знают Елену как эксперта высочайшего уровня, как олимпийскую чемпионку. И, несомненно, были бы другие обстоятельства, никаких вопросов бы не было. К сожалению, другого отношения к нашим специалистам со стороны международных федераций не будет. Судебных и других вариантов здесь не может быть, там было голосование. И они всегда будут приводить другие аргументы, что это точно не политика, но мы понимаем, что это не так», — сказала Журова.

Выборы прошли в четверг на конгрессе FIS в Милане. Вяльбе получила 48 голосов из 115, она заняла последнее место из 23 кандидатов.