Швейцарское издание Blick выпустило заметку, посвященную выступлению российских лыжников на «Тур де Ски».

Заголовок материала очень громкий: «Sind diese Russen alle sauber?». В переводе на русский: «Все эти русские — чистые?».

И повесило фотографию одной из мужских гонок, где из шести лидирующих спортсменов сразу пять — из российской сборной. Во главе с Александром Большуновым.

Напомним, что в мужском зачете «Тур де Ски» за два этапа до конца многодневки на первых пяти позициях — четыре россиянина.

(Владимир Иванов)

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