«А эти русские — чистые?» Швейцарская пресса — о феерии наших лыжников на «Тур де Ски»
12:05
Швейцарское издание Blick выпустило заметку, посвященную выступлению российских лыжников на «Тур де Ски».
Заголовок материала очень громкий: «Sind diese Russen alle sauber?». В переводе на русский: «Все эти русские — чистые?».
И повесило фотографию одной из мужских гонок, где из шести лидирующих спортсменов сразу пять — из российской сборной. Во главе с Александром Большуновым.
Напомним, что в мужском зачете «Тур де Ски» за два этапа до конца многодневки на первых пяти позициях — четыре россиянина.
(Владимир Иванов)
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