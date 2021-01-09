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«А эти русские — чистые?» Швейцарская пресса — о феерии наших лыжников на «Тур де Ски»

12:05
Blick.
Blick.

Швейцарское издание Blick выпустило заметку, посвященную выступлению российских лыжников на «Тур де Ски».

Александр Большунов (крайний справа).Большунов был близок к потере гегемонии, но выиграл суперфинишем. Чудеса на «Тур де Ски»

Заголовок материала очень громкий: «Sind diese Russen alle sauber?». В переводе на русский: «Все эти русские — чистые?».

И повесило фотографию одной из мужских гонок, где из шести лидирующих спортсменов сразу пять — из российской сборной. Во главе с Александром Большуновым.

Напомним, что в мужском зачете «Тур де Ски» за два этапа до конца многодневки на первых пяти позициях — четыре россиянина.

(Владимир Иванов)

Маркус Крамер гневно отреагировал на намеки швейцарской прессы на допинг у российских лыжников

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