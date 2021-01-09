Маркус Крамер гневно отреагировал на намеки швейцарской прессы на допинг у российских лыжников

Немецкий тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер написал жесткий пост в соцсетях, прочитав заметку Blick по поводу триумфального выступления нашей сборной на «Тур де Ски».

Швейцарское издание озаглавило свой материал так: «А все эти русские — чистые?». И подкрепило это фотографией, на которой в лидерах гонки пять россиян во главе с Александром Большуновым.

— Типичный Blick и другая пресса, любящая сенсации, — прокомментировал Крамер. — Просто позор, что за заработанные тяжелым трудом успехи снова и снова приходится оправдываться. К сожалению, бессчестного количества антидопинговых проверок недостаточно для этих некомпетентных и невежественных «сенсационных» журналистов.

(Владимир Иванов)