Большунов был близок к потере гегемонии, но выиграл суперфинишем. Чудеса на «Тур де Ски»

Лидер лыжной многодневки одержал пятую победу подряд, повторив рекорд Сергея Устюгова

«Тур де Ски»

Мужчины. Масс-старт, 15 км (К)

1. Александр Большунов (Россия) — 41.33,7

2. Франческо Де Фабиани (Италия) — 1,8

3. Алексей Червоткин (Россия) — 3,7

4. Илья Семиков (Россия) — 6,7

5. Иван Якимушкин (Россия) — 7,6

6. Янош Бруггер (Германия) — 7,6

7. Андрей Мельниченко (Россия) — 9,6

20. Денис Спицов (Россия) — 32,0

27. Артем Мальцев (Россия) — 1.03,6

40. Александр Терентьев (Россия) — 2.29,2

48. Глеб Ретивых (Россия) — 4.07,6

У Большунова нашлись достойные соперники

Сегодня лыжники стартовали в стране, которую коронавирус поразил сильнее всех в Европе, — в Италии. Интриги в общем зачете у мужчин нет. Александр Большунов везет всем две минуты, и на финальном подъеме только поломка инвентаря или сход лавины может помешать ему выиграть престижную многодневку второй раз подряд. Поскольку и саму «Тур де Ски» поразил коронавирус — в виде отказов скандинавов. И вчера еще стало известно о положительных тестах — как раз в шведской и финской сборных. Но все они оказались ложноположительными.

Самой интересной в масс-старте классикой на 15 км была борьба за спринтерский зачет на контрольных засечках и то, может ли хоть кто-то прервать серию Большунова из четырех побед. В расширенном чемпионате России, которым стал мужской Кубок мира, на 10-градусном морозе свой шанс должны были ловить и другие. Тем более что Юрий Бородавко на днях обмолвился о зависти Александру партнеров по команде — в хорошем спортивном смысле.

Хорошо подготовленная трасса, как отметил после финиша сам Большунов, способствовала конкуренции. Круг оказался коротким — 2,5 км, гонка — динамичной. Масс-старт в итоге действительно завершился, как велогонка, масс-финишем. Но, думается, по плюсовой «каше» Сан Санычу было бы еще труднее.

Ретивых стал лидером у спринтеров

Первую спринтерскую отметку у россиян выиграл француз Жюв, Большунов показал спринтерские амбиции и стал вторым, не дав опередить себя Ретивых. Но главное Глеб сделал — по ходу гонки опередил Федерико Пеллегрино в зачете «Тур де Ски». В борьбе за красную майку он уступает теперь только Большунову.

Тем временем два других россиянина, Евгений Белов и Артем Мальцев, видимо, от зависти решили рвать темп и уходить в отрыв. Артем, главный преследователь Большунова в зачете тура, быстро бросил идею, а Белов даже километра полтора прошел в пяти — восьми секундах от Большунова. Но затем тоже рассеялся в общей группе.

К 10-му километру в голове пелетона обозначилась группа лидеров из нескольких россиян с неплохим финишером де Фабиани, который часто тренируется в местных долинах. К Большунову подобрались Семиков, Якимушкин и Червоткин. Наши меняли друг друга в статусе лидера, а Манифика и де Фабьяни ждали за спинами, пока оставшаяся дистанция на графике ползла к нулю. Своеобразный штурм Капитолия устроил молодой американец Ганс Шумахер под 33-м номером, но его геройство завершилось восьмым местом.

Очередная победа Большунова, которая не должна привести к эйфории

В итоге спасать отечество и бороться с русскими в одиночку пошел де Фабиани. Он начал «раздавать» примерно за 700 метров до финиша и удержался первым даже после атаки Большунова на длинном подъеме перед стадионом. Но на финальном спуске Александр буквально проехал мимо итальянца — настолько хорошо сегодня скользили у нашей сборной лыжи. Итальянец наелся до этого, и борьбы в финишном створе уже не получилось. Тем не менее быть вторым за Большуновым по меркам нынешнего «Тур де Ски» подобно победе. А вторым в общем зачете тура теперь идет француз Манифика. Дальше — сплошные россияне.

FIS оказалась в неприятной ситуации по ходу сезона. Часто в спорте, где наблюдается гегемония одной команды или страны, ее пытаются ограничить регламентом или хоть как-то среагировать. Здесь маневр у организаторов минимален. Долгое время россияне сами помогали разбавлять конкуренцию собственными падениями, да и обилие спринтов делало картину достойнее. Пока Клебо выигрывает спринт на Кубке Норвегии, а Иверсен издевается над победами тех, кто поехал в Альпы («пусть заткнутся и радуются, пока нас нет»), Кубок мира превращается в Кубок России. Исправить это можно, только если FIS попросит россиян идти в неполную силу или с одной палкой со старта.

Видимо, единственный оставшийся вариант — ждать этапов в Лахти и Фалуне, куда собираются и норвежцы, и один из лучших классистов мира финн Ийво Нисканен, который мог сегодня победить, но бережет здоровье. Это необходимо для участия на чемпионате мира, а в Скандинавии, видимо, «вирусы не летают».

Главное, чтобы к чемпионату мира обилие побед и рекордов, установленных нашими на «Тур де Ски», не способствовало пелене в глазах. Но с этим у подопечных Елены Вяльбе и голодных до больших побед россиян должно быть все нормально.

«Тур де Ски». Общий зачет

Мужчины

1. Александр Большунов (Россия) — 2:57.09

2. Морис Манифика (Франция) — 2.37

3. Иван Якимушкин (Россия) — 2.47

4. Денис Спицов (Россия) — 2.50

5. Артем Мальцев (Россия) — 3.17

6. Дарио Колонья (Швейцария) — 4.17

7. Евгений Белов (Россия) — 4.19