Устюгов выиграл гонку на 50 км свободным стилем на Югорском марафоне

Российский лыжник Сергей Устюгов выиграл гонку на 50 км свободным стилем в рамках Югорского марафона.

Он прошел дистанцию за 1 час 49 минут и 43,7 секунд. Вторым пришел биатлонист Эдуард Латыпов с отставанием в 2 минуты и 18,6 секунды. Третье место занял биатлонист Никита Поршнев (+4.25,7).

Лыжные гонки.

Югорский марафон, Ханты-Мансийск.

Марафон, 50 км, свободный стиль.

Мужчины

1. Сергей Устюгов — 1:49.43,7.

2. Эдуард Латыпов — отставание 2.18,6.

3. Никита Поршнев +4.25,7.

4. Владислав Вечканов +5.04,6.

5. Даниил Серохвостов +5.14,0.